Regione, vicepresidente Piana: "Un totem multimediale anche ad Alassio per valorizzare l’entroterra puntando sul turismo esperienziale"

Verranno installati domani nell’atrio di Palazzo Ducale a Genova e allo Iat di Alassio due postazioni multimediali che offriranno al pubblico la possibilità di andare alla scoperta dell’entroterra ligure puntando non solo su sapori, tradizioni e ricette, ma valorizzando una serie di proposte esperienziali. La navigazione sui due totem consentirà infatti di conoscere le aziende liguri, le loro proposte, le bellezze e le molteplici esperienze che si possono vivere in Liguria.

“Il progetto – spiega il vicepresidente e assessore al Marketing territoriale Alessandro Piana – ha portato a selezionare 54 tra aziende agricole, agriturismi e aziende ittiche in grado di proporre oltre 150 esperienze autentiche e di qualità, capaci di soddisfare le esigenze di sportivi, golosi e curiosi dell’arte contadina e del mondo rurale. L’obiettivo è quello di promuovere il nostro territorio attraverso le diverse tipicità, puntando sul turismo sostenibile, di prossimità, una direzione coerente anche con il momento di emergenza che stiamo vivendo. Si tratta in ogni caso di una scelta precisa che va incontro alle tendenze più attuali: il turista non sceglie un luogo semplicemente per visitarlo, ma per viverlo, per avere esperienze concrete e vere. Da questo punto di vista l’entroterra ligure non teme confronti, né a livello italiano né europeo”.

“Per proseguire in questa direzione – precisa Piana - miriamo ad allargare la platea delle imprese aderenti, in modo da permettere a un numero sempre maggiore realtà di essere valorizzate e conosciute, potenziare l’offerta della nostra regione”.

L’installazione dei totem e l’individuzione dell’attività delle imprese rientra nell’ambito del Progetto TerrAgir3, all’interno del Programma Interreg Italia Francia Marittimo, realizzato in sinergia con il Consorzio Olio Dop Riviera Ligure, e grazie al supporto di Liguria International, Liguria Digitale e del sistema camerale. Le offerte di turismo esperienziale selezionate saranno accessibili sul sito e sulla App LamiaLiguria e potranno essere promosse e commercializzate anche da operatori dell’intermediazione turistica italiani e stranieri.