Si è prematuramente spento a soli 57 anni di età, dopo una fulminea e devastante malattia, Enzo Campolo. Il rito funebre sarà celebrato domattina, 2 febbraio alle 9.30, presso la Cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga, la città dove aveva sempre vissuto.

Lascia la madre Giuseppina, la sorella Lucia (che per circostanze della vita abita in Irlanda da tempo, con Michael) e la sua adorata figlia Fabiana, che vive in Portogallo e aveva dato a Enzo gli adorati nipotini Leòn e Duarte.