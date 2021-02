Savona, cavo dell'elettricità tranciato in via Aglietto: anche Arte senza telefono

Pomeriggio di disagi per diverse utenze, private e non, ieri nel pieno centro di Savona.

Molte le segnalazioni degli abitanti dei condomini di via Aglietto per l'interruzione del servizio di energia elettrica, visto il disagio per i nuclei familiari residenti.

Anche Arte, l'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona, ha subito ripercussioni, con gli uffici rimasti privi di energia elettrica per diverse ore e, ancor più grave per l'utenza, attualmente non è stata ancora ripristinata la linea telefonica.