Inaugurata la struttura gonfiabile "degli abbracci" al "Trincheri" di Albenga (FOTO e VIDEO)

Si è svolta nella mattinata di oggi, 1° febbraio, la cerimonia di inaugurazione presso l'Istituto "Domenico Trincheri" di Albenga della "Stanza degli Abbracci": una particolare struttura gonfiabile semirigida che consente, pur limitando il contatto fisico, un momento di affetto tra gli anziani ospiti del complesso e i loro familiari. Questo sistema ha lo scopo di minimizzare "l'ansia da Covid" e di limitare la sensazione di isolamento.

"Siamo ben felici di riaprire la struttura ad un contatto diretto tra gli ospiti e gli anziani, rispettando sempre gli standard di sicurezza - spiega Corradi, presidente dell'Istituto - in un periodo dove a causa della pandemia abbiamo dovuto lasciare un po' indietro gli affetti per salvaguardare le persone dal punto di vista sanitario, e questo i nostri anziani lo patiscono".

La struttura è stata acquistata dal Rotaract di Alassio e donata al Comune di Cisano sul Neva che, a sua volta, l'ha messa in comodato gratuito a disposizione del "Trincheri".

"Siamo contenti di essere riusciti a portare a termine questa operazione grazie all'ottima collaborazione col sindaco Niero e col Comune di Albenga, speriamo che questa stanza possa regalare qualche sorriso ai nostri anziani" affermano Giuliano Sandre e Giovanni Raimondo, presidenti rispettivamente del Rotary Club e Rotaract Club alassino, sempre intenti a portare avanti sul territorio ingauno e alassino importanti iniziative sociali.

Entusiasmo per l'iniziativa anche da parte del sindaco di Cisano sul Neva Massimo Niero e del collega di Albenga Riccardo Tomatis: "E' un presidio veramente importante in una struttura come il Trincheri che, al pari di altre in tutta Italia, ha vissuto momenti drammatici - afferma Tomatis - oggi al situazione è migliorata, e questa tenda permette di ritrovare il rapporto coi cari, interrotto in questi mesi".

Un'idea "esportabile" non solo nelle rsa e nelle rp, ma anche, ad esempio, negli ospedali: "Questo è un progetto che si può esportare anche agli ospedali, tant'è che come gruppo consiliare del Partito Democratico in provincia una mozione avente a tema l'incontro degli ospiti delle strutture coi propri cari, affinché il presidente Olivieri stimoli l'assessorato alla Sanità per allestire percorsi di incontro tra ospiti delle strutture di cura e parenti. Questa è una battaglia di civiltà e questo è il senso del nostro progetto: portare amore e vicinanza a persone che si sentono smarrite e sole" conclude Niero.

Quando l'emergenza Covid-19 sarà terminata, l'impianto gonfiabile semirigido resterà in dotazione alla Protezione Civile di Cisano per molteplici altri utilizzi a scopo umanitario.