Noli, il sindaco Fossati ai cittadini: "Grazie per la vicinanza e l'affetto"

Torna dopo oltre un mese a parlare ai suoi concittadini il sindaco di Noli Lucio Fossati, costretto a fine dello scorso anno a lasciare momentaneamente il ruolo in Comune a causa di una malattia che lo ha costretto al ricovero ospedaliero.

E lo fa con una lettera aperta alla cittadinanza, con i soliti toni posati e lucidità, nonostante il periodo trascorso sia stato tutt'altro che semplice, "innanzitutto per salutarvi cordialmente e per scusarmi per il protrarsi della mia assenza dagli uffici comunali, che, temporaneamente, mi impedisce di svolgere le mansioni di Sindaco" si legge.

"Purtroppo il delicato problema di salute, che mi ha colpito lo scorso 28 dicembre e che mi ha costretto ad un mese di ricovero ospedaliero ed ora ad una ferrea convalescenza, è ancora lontano dall’es- sersi risolto" prosegue.

"Con questa premessa - aggiunge - desidero informare che l’Amministrazione e la macchina comunale stanno funzionando regolarmente e bene! Sia il vicesindaco, sia tutta la compagine amministrativa stanno svolgendo un egregio lavoro. Il mio più profondo ringraziamento".

"Grazie di cuore anche a tutti coloro che, in vari modi, mi hanno dimostrato affetto e vicinanza in questo momento, per me, particolarmente difficile. Spero vivamente in un 'a presto'!" conclude Fossati.