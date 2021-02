Alassio, la spiaggia di Sant'Anna non si tocca. Melgrati: "É e rimarrà libera"

"Nessuna speculazione, nessuna cattedrale nel deserto: la spiaggia di Sant'Anna, quella per intenderci dal Porto verso Punta Murena, è e rimarrà spiaggia libera". Marco Melgrati risponde così alle notizie che si rincorrono su progettualità e speculazioni inerenti il litorale di estremo levante del territorio alassino.

"Ovviamente abbiamo in animo di riqualificare l'area e soprattutto la struttura di proprietà comunale che si affaccia sulla spiaggia, con un intervento di ristrutturazione, ma la spiaggia è libera e resterà tale. In proposito abbiamo affidato la progettazione dell'intervento all'ing. Renato Bertolino che a breve presenterà il progetto definitivo per la valutazione in conferenza dei servizi dagli enti titolati sull'area (Sovrintendenza, Demanio, Regione, Ferrovie). Dovrà prevedere un ristorante-caffetteria, una piccola spa, un'area per il noleggio di sdraio e lettini e, naturalmente, la scuola vela del Cnam Alassio: insomma una struttura funzionale e al servizio dell'utenza della spiaggia".

"Già in vista della prossima estate - la conclusione di Melgrati - compatibilmente con le indicazioni delle normative anti-contagio vorremmo bandire una gara per il posizionamento di un chiosco bar, riferimento dei frequentatori abituali della spiaggia libera".​