Albissola Marina, arrivano i portacenere da spiaggia ricavati dal riciclo: l'iniziativa di Assonautica Savona

Continua la campagna di sensibilizzazione ambientale promossa da Assonautica Savona con l'iniziativa “In spiaggia senza filtri”, che invita residenti e turisti a non abbandonare i mozziconi di sigaretta

sulla sabbia.

E siccome ogni occasione è buona per diffondere esempi positivi che inducano ad un comportamento maggiormente rispettoso dell'ambiente, lo scorso giovedì 9 luglio, durante la serata dedicata alla rassegna “Cinema in spiaggia” ad Albissola Marina, un gruppetto di soci ha predisposto una postazione posizionandovi diversi “Portacenere da spiaggia” ricavati dal riciclo di scatolette di tonno o simili, verniciati e con scritte di sensibilizzazione e opuscoli illustrativi.

Nel frattempo, aspettando l'inizio della proiezione del film, si sono raccolti sull'arenile in brevissimo tempo oltre 500 mozziconi, anche con la collaborazione di Alice e Alessio, due piccoli spettatori che hanno dimostrato molto interesse, prendendo veramente a cuore il problema.

“Continueremo a diffondere l'uso del portacenere da spiaggia - commentano dall'associazione - Prossimamente proveremo a metterne alcuni a disposizione dei bagnanti in una spiaggia libera di Albisola Superiore. Dovranno essere utilizzati e poi, dopo essere stati svuotati, dovranno essere rimessi nell'apposito espositore. Se il sistema risulterà funzionante si potrà diffondere in altre spiagge libere”.

“Quella di giovedì è stata un'iniziativa organizzata con pochissimo preavviso ma è stata molto apprezzata dal pubblico presente alla proiezione. Assonautica ringrazia i soci che vi hanno partecipato. Un ringraziamento anche alle Amministrazioni di Albisola Superiore e Albissola Marina che sostengono i nostri progetti a tutela dell'ambiente marino” concludono.