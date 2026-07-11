Alassio Città cardioprotetta, il 15 luglio prende il via il progetto "New Life Alassio Safe City"

Si svolgerà mercoledì 15 luglio, alle ore 18 in Piazza della Libertà, di fronte al Palazzo Comunale di Alassio, la cerimonia di inaugurazione del nuovo Servizio di Cardioprotezione Cittadina, un progetto realizzato grazie all'impegno congiunto di New Life Resuscitation, dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport – Sezione di Alassio "Pino Zucchinetti", della Croce Bianca “Gino Montesi”, del Lions Club “Baia del Sole” e dell’Associazione Vecchia Alassio.

L’iniziativa, patrocinata dall'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, si avvale del sostegno fornito dai vari uffici comunali, dalla Polizia Locale e della preziosa collaborazione di numerose realtà economiche e associative del territorio alassino.

Nel corso dell'evento sarà inaugurata una colonnina DAE messa a disposizione dall’Assessorato allo Sport, scelta quale rappresentante simbolica dell'intera rete di defibrillatori installati sul territorio comunale nell'ambito del progetto, che verrà in seguito ulteriormente integrata.

L'incontro sarà inoltre occasione per presentare “New Life Alassio Safe City”, progetto finalizzato alla cardioprotezione cittadina nella sua completezza, illustrandone gli obiettivi, le modalità operative e il valore per la sicurezza e la tutela della salute della comunità.

In sintesi, il progetto si articola in tre step: la “Fase 1”, concentrata sul valorizzare quello che era già presente sul territorio attraverso il censimento e la valutazione dei DAE, la sensibilizzazione attraverso campagne mirate e l’avvio di un programma di formazione all'interno degli istituti scolastici; la “Fase 2”, nel corso della quale si è provveduto a posizionare ulteriori DAE in siti specifici e strategici, utili a migliorare la cardioprotezione sul territorio. Questa fase punta ad introdurre la formazione BLS-D al conseguimento della patente di guida presso le autoscuole presenti sul territorio, con le quali si è in fase di definizione; la “Fase 3”, che prevede la cardioprotezione di zone d'interesse extraurbano (passeggiate e siti turistici) un po' più ai margini della città.

Parte integrante del progetto è quella relativa alla cartellonistica con QR code (che rimanda alla seguente pagina web: https://www.newliferesuscitation.org/?page_id=1574 ), grazie alla quale cittadini e turisti potranno avere le informazioni sul posizionamento dei DAE, con la possibilità di scaricare la brochure del progetto che include informazioni generali, posizionamento dei singoli apparecchi e le procedure da attuare in caso di emergenza. La mappatura del posizionamento dei DAE sarà disponibile a partire da mercoledì 15 luglio.

“Con New Life Alassio Safe City facciamo un importante passo avanti nella prevenzione e nella sicurezza della nostra comunità – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – Un traguardo di grande valore reso possibile grazie all’impegno dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport Sez. di Alassio e alla sua presidente Cristina Bosio, che con energia, passione e grande capacità di coinvolgimento ha saputo riunire attorno a questo progetto importanti sinergie tra le varie realtà che operano sul nostro territorio. L’appuntamento di mercoledì 15 luglio sarà un’occasione assolutamente da non perdere per conoscere più da vicino questa iniziativa di grande rilevanza per la nostra città e per il benessere dei suoi cittadini e ospiti. Questo progetto ha riunito tutte le realtà di Alassio, lavorando insieme per un risultato veramente grande, che si pone come modello di eccellenza a livello nazionale".

“Questo importante progetto – dichiara Cristina Bosio, Presidente dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport – Sez. di Alassio "Pino Zucchinetti" - ha unito numerose realtà associative e istituzionali del territorio, creando una straordinaria rete di collaborazione. Come Presidente della sezione di Alassio dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport sono profondamente convinta che lo sport non sia soltanto competizione, vittorie o risultati. Lo sport è educazione, rispetto, solidarietà e responsabilità verso gli altri. Questo progetto ne è la dimostrazione concreta: una vittoria di tutti”.