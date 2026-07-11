Rebecca Ferguson a Loano per il Festival Internazionale Live: "Un onore essere qui, felice di incontrare questi giovani talenti"

"Sono davvero felice di essere qui. È la mia prima volta a Loano: è un posto bellissimo, con persone meravigliose e spiagge splendide". Ha voluto salutare così la città della Riviera savonese la cantautrice britannia Rebecca Ferguson, in occasione della sua partecipazione al Festival Internazionale Live di Loano, manifestazione che stasera (11 luglio, ndr) vedrà il suo Gran Galà in piazza Italia unendo spettacolo e solidarietà in questa sua quarta edizione.

E' lei il volto più atteso dell'appuntamento conclusivo del percorso dedicato ai giovani talenti del canto e della danza. Un evento che negli anni è diventato un’importante occasione di crescita artistica per ragazzi e ragazze, sostenendo allo stesso tempo realtà associative del territorio come Asd Basket Loano Garassini e Bastapoco ODV.

Durante l’incontro con la stampa nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria, Rebecca Ferguson ha raccontato la sua emozione per il debutto a Loano e per la possibilità di condividere il palco con giovani artisti emergenti.

"Sono davvero impaziente per la performance di questa sera – ha spiegato –. Penso sia bellissimo che tutti questi giovani possano ritrovarsi insieme. Sono curiosa di vederli e di assistere alle loro esibizioni. Sono molto felice di essere qui: è un grande onore poter ancora fare queste esperienze e sono profondamente grata".

L'artista inglese ha poi rivolto parole di apprezzamento anche a Francesca Lina Valente, giovane cantante loanese protagonista del Festival e sua compagna di palco per la serata: "È stato fantastico conoscerti, vedere crescere il tuo talento e vedere quanto sei straordinaria".

Proprio Francesca Lina Valente sarà al fianco di Rebecca Ferguson in uno dei momenti più attesi del Gran Galà: le due artiste interpreteranno insieme "Nothing Real But Love", uno dei brani più celebri della cantautrice britannica. Per la giovane artista loanese sarà anche un’occasione speciale, visto che resterà poi sul palco accanto a Ferguson come vocalist ufficiale.

Nel corso della serata Francesca presenterà inoltre "Sono libera Janira", brano dal forte significato umano e sociale dedicato a Janira D’Amato.

Il Gran Galà Live vedrà protagonisti i finalisti delle competizioni di canto e danza, con la consegna dei premi e delle borse di studio riservate ai giovani partecipanti. Sul palco saliranno anche altri ospiti internazionali, tra cui Aniel (Daniel Borzewski), cantante e ballerino polacco noto per le sue performance pop e per le partecipazioni a festival internazionali, oltre agli artisti di AltermagicA Music Art Ensemble.

Il Festival Internazionale Live di Loano conferma così la propria vocazione: creare un ponte tra formazione, spettacolo e solidarietà, offrendo ai giovani talenti un’opportunità concreta per crescere e confrontarsi con il mondo professionale della musica e della danza.

A suggellare l'importanza della kermesse il sindaco Luca Lettieri che ha rivendicato con orgoglio la crescita di un evento nato proprio sotto l'impulso dell'attuale amministrazione. Per il primo cittadino, il Festival rappresenta ben più di una semplice vetrina di intrattenimento: è un vero e proprio manifesto delle politiche giovanili comunali, capace oggi di attrarre star mondiali grazie all'impegno della macchina organizzativa. Lettieri ha inoltre rimarcato la profonda valenza etica della serata, sottolineando come l'atteso tributo musicale a Janira trasformerà la piazza in uno spazio di memoria collettiva e di ferma condanna alla violenza di genere.

A certificare definitivamente la solidità del progetto è, infine, lo straordinario traguardo europeo evidenziato dal sindaco: l'inserimento del FIL in un bando transfrontaliero finanziato dall'Unione Europea, in sinergia con Viareggio, la città corsa di Bastia e ANCI Liguria. Un riconoscimento prestigioso che dimostra come l'investimento nell'arte e nei giovani abbia ormai garantito all'evento un respiro e un prestigio di livello internazionale.