Nuovo waterfront di Vado: aperta la nuova passeggiata ciclopedonale tra Porto Vado e il centro

E' ufficialmente aperta al transito, dalla serata di giovedì 9 luglio, la nuova passeggiata con pista ciclabile di Porto Vado, l'atteso collegamento in sicurezza tra il porto e il centro cittadino attraverso un percorso completamente rinnovato, dedicato a pedoni e ciclisti.

Si tratta di un traguardo particolarmente significativo nel più ampio progetto di riqualificazione del waterfront vadese, che restituisce alla cittadinanza una parte importante del nuovo fronte mare, trasformando un'area storicamente destinata ad attività industriali, commerciali e portuali in uno spazio pubblico moderno, accessibile e fruibile.

"L'apertura della passeggiata e della pista ciclabile - commenta il sindaco Fabio Gilardi - rappresenta il raggiungimento di un obiettivo importante e complesso, perseguito con determinazione grazie al lavoro congiunto degli uffici comunali, degli enti coinvolti, della direzione lavori e delle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera".

Si tratta di un ulteriore passo avanti verso il completamento della riqualificazione del fronte mare di Porto Vado, un intervento strategico destinato a rafforzare il legame tra la città e il mare e a mettere a disposizione della comunità nuovi spazi pubblici da vivere ogni giorno.

L'intervento complessivo prosegue intanto con le ultime lavorazioni previste. Restano infatti da completare la nuova sede del Polo Nautico e le sistemazioni definitive delle aree verdi, che saranno realizzate nella stagione più favorevole alla piantumazione. Alcune porzioni dell'area resteranno quindi ancora interessate dalle attività di cantiere, senza però compromettere la fruibilità del nuovo collegamento.