Savona, l'ambasciatore onorario della Repubblica Dominicana in vista alla Campanassa e al Priamar

Una visita all’insegna della conoscenza del territorio, dello scambio culturale e della costruzione di nuovi legami internazionali. Nei giorni scorsi presidente dell’USEI APS (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia), Antonio Garcia, ha accompagnato a Savona il dottor Nelson Carela Luna, già Console Generale della Repubblica Dominicana a Genova e oggi Ambasciatore Onorario per la Repubblica Dominicana per il «Caribe Unido», insieme alla sua famiglia.

La delegazione ha accolto l’invito del presidente dell’associazione storica «A Campanassa», Gianpiero Storti, per una visita alla scoperta del patrimonio monumentale e delle radici storiche della città.

Il percorso ha portato gli ospiti alla Fortezza del Priamar, uno dei simboli più importanti di Savona, complesso cinquecentesco che domina il porto e il centro cittadino e che custodisce nei suoi sotterranei testimonianze di secoli di storia militare, archeologica e carceraria. La visita è poi proseguita alla Torre del Brandale, conosciuta anche come "Campanassa", simbolo delle antiche libertà comunali savonesi e della memoria civica della città fin dal Medioevo.

Ad accompagnare la delegazione nel viaggio tra storia e tradizioni locali è stato Fulvio Parodi dell’associazione «A Campanassa», che ha illustrato con passione e competenza il valore storico dei due monumenti.

Tra i momenti della giornata anche una cena conviviale alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali, esponenti politici dell’amministrazione comunale e soci dell’associazione "A Campanassa". Un’occasione per rafforzare il dialogo e favorire nuove relazioni tra realtà diverse accomunate dalla volontà di promuovere cultura e collaborazione.

«La preservazione della storia è importante per la crescita dei popoli – ha sottolineato Antonio Garcia – e l’interesse e il rispetto da parte dei cittadini stranieri verso questa storia è sinonimo di buona integrazione».

L’USEI APS ha voluto ringraziare il presidente Gianpiero Storti per l’invito, Fabiola Marsala dell’Istituto "The Old School" per l’accoglienza e la disponibilità e Fulvio Parodi per aver saputo raccontare il patrimonio savonese con grande passione.

Al termine della visita, l’Ambasciatore Carela Luna ha espresso apprezzamento per la bellezza e la ricchezza culturale di Savona, manifestando l’intenzione di tornare presto in città con l’obiettivo di favorire nuovi progetti di collaborazione e creare ponti culturali tra il capoluogo ligure e la Repubblica Dominicana.