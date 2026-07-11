Savona, doppia chiusura notturna in via Paleocapa: scattano i divieti per motivi tecnici

Cambia temporaneamente la viabilità nel cuore di Savona per due lunedì consecutivi, oltre ile ore di mercato. La Polizia Locale ha emesso un avviso ufficiale ai cittadini che dispone la chiusura al traffico veicolare di via Paleocapa nelle giornate di lunedì 13 e lunedì 20 luglio 2026.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire lo svolgimento di interventi urgenti legati a motivi tecnici. Per limitare i disagi alla circolazione, lo stop ai veicoli scatterà subito dopo il termine del mercato settimanale e resterà in vigore fino alle ore 06del mattino successivo (rispettivamente martedì 14 e martedì 21 luglio).

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a pianificare percorsi alternativi nelle ore serali e notturne interessate dai lavori.