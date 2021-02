Finalborgo, abbattuti i grandi eucalipti presso l'ex colonia Rivetti

Quante generazioni di finalborghesi, e non solo, sono cresciute scorazzando per il vecchio "campo blu" affianco alla ex colonia Rivetti, tra un intervallo tra una lezione e l'altra, una lezione di educazione fisica e un pomeriggio con gli amici a giocare a pallone.

Il duro cemento azzurro, foriero di lividi e "sbucciature" sulle ginocchia, le porte da calcetto sgangherate, e sullo sfondo il prato coi due enormi eucalipti a portare ombra a quella che un tempo fu la piscina di sabbia per il salto in lungo.

Cosa è rimasto di tutto ciò? Solo la palestra, ad ora non del tutto agibile. Anche gli eucalipti, da stamattina , sono in fase di abbattimento, facendo storcere il naso a diversi.

Anche "Le Persone al Centro" non ha gradito questa scelta contenuta nel piano di rinnovamento del verde cittadino: "A questa amministrazione cosa hanno fatto di male gli alberi della nostra città? Anche questi sono inseriti nella classe D di propensione al cedimento?" si legge sulla pagina Facebook del gruppo.

"Tutte le generazioni che hanno frequentato quella scuola hanno visto quegli eucalipti, sono davvero pericolosi al punto tale da dover essere abbattuti? Ripiantare due arbusti non sarà la stessa cosa, occorreranno decenni per raggiungere la stessa dimensione. Non è solo un oltraggio al patrimonio verde, ma all'intero paesaggio della nostra Città" concludono.