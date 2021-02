Crollo in cantiere a Tovo San Giacomo, Fesica Confsal: “Non è più tempo di tergiversare, l’ennesima tragedia sul lavoro lo impone”

“Non è più tempo di tergiversare, l’ennesima tragedia sul lavoro, oggi in Liguria, ce lo impone”. E’ questo l’appello della Fesica Confsal lanciato dopo il coinvolgimento di due lavoratori a Tovo San Giacomoa. “Una persona ha perso la vita travolto dalle macerie nel crollo di parte di una palazzina in ristrutturazione e l’altra, gravemente ferita, è stata trasportata in ospedale. Ribadiamo con più determinazione la necessità di coinvolgimento di tutti. Oltre alla sensibilizzazione – spiega Bruno Mariani – serve l’azione di Ispettori, forze politiche e tutti coloro i quali possono intervenire sul fenomeno”. Per il Segretario generale della Federazione dei sindacati dell’Industria, del commercio e dell’artigianato aderente a Confsal, “all’azione tamponatrice delle morti bianche occorre unire e destinare maggiori risorse alla formazione per la sicurezza sul lavoro, oltre che inasprire le pene a chi non si adegua a tutelare, al massimo delle possibilità secondo normative vigenti, i propri lavoratori in cantiere. Auspico che la procura di Savona apra un fascicolo per fare chiarezza e verificare tutte le responsabilità del caso”, conclude Mariani.