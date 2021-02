Futuro carcere, il presidente della Provincia: "Stamattina sopralluogo su 3 aree cairesi, il Tecchio, la zona Passeggeri e le ex Marcella di Ferrania"

È proseguita questa mattina l'attività di esame da parte dei funzionari del Ministero di Giustizia nelle aree messe in disponibilità per la collocazione della casa circondariale del Savonese. Dopo il primo sopralluogo ieri nelle aree di Cengio, questa mattina sono state esaminate le tre aree evidenziate dal Comune di Cairo Montenotte.

I funzionari del ministero di Giustizia e delle Infrastrutture insieme al presidente della Provincia di Savona e il sindaco di Cairo Montenotte, hanno esaminato la documentazione tecnica ed effettuato successivamente la verifica sulle aree, accordandosi per una prima scadenza tra un mese circa per la discussione dei dati rilevati quest'oggi. L'intento comune è di arrivare alla soluzione più corretta e concreta nella consapevolezza del carattere di urgenza dell'intero progetto e della necessità di procedere con tempi certi.

Dichiara il Presidente della Provincia di Savona Avvocato Pierangelo Olivieri: "Si è svolto questa mattina a Cairo Montenotte il seguito del sopralluogo iniziato ieri nelle aree di Cengio con i funzionari del Ministero di Giustizia e il Rappresentante del Provveditorato Opere Pubbliche che fa capo al Ministero delle Infrastrutture. Ci siamo recati, dopo una prima parte di incontro presso il Comune di Cairo per la disamina della documentazione già evidenziata dal Sindaco e dall'Amministrazione di concerto con i loro Uffici, sui tre siti evidenziati dall'Amministrazione Cairese. Una prima zona limitrofa al centro del paese, detta Zona del Tecchio, un'area importante la cui conformazione è apparsa da subito interessante e confacente alle esigenze tecniche, una seconda area in zona Passeggeri e una terza in zona Industriale Ferrania, parte delle ex aree Marcella già occupate dalla parte maneggio dello stabilimento storico Ferrania.

L'attività di questi due giorni è stata molto costruttiva e ci siamo informalmente aggiornati con i funzionari all'esito dell'istruttoria che gli uffici di Castello di Giustizia con quello delle Infrastrutture verrà conseguentemente svolta a seguito dei sopralluoghi. Il prossimo passo sarà perciò la costituzione della Commissione Paritetica tra i due detti Ministeri e siamo rimasti d'accordo di tenerci in contatto con un tempo di scadenza di almeno un mese per l'elaborazione dei dati ricavati da questi due giorni di lavoro sul territorio.

Come Presidente della Provincia rilevo sincera soddisfazione all'esito dell'attività svolta che avvia concretamente questo percorso; abbiamo ribadito in tutti i frangenti l'interesse e la volontà concreta a procedere e a trovare la soluzione più corretta e confacente una tempistica di urgenza. Mi aggiornerò per riconvocare il tavolo di coordinamento territoriale con i nostri parlamentari e consiglieri regionali e gli amministratori locali tutti nei prossimi giorni."