Meteo, ancora cielo coperto in Liguria: sabato prevista pioggia

Nuvolosità diffusa, questa mattina, sulla Liguria, con cielo molto nuvoloso e coperto; nelle ultime 12 ore i pluviometri della rete Omirl hanno registrato cumulate massima di 17 millimetri al Lago di Giacopiane (Genova) e 13.2 a Cuccarello (Sesta Godano, La Spezia).

I venti sono prevalentemente meridionali, moderati, localmente forti (raffiche di burrasca a Casoni di Suvero-Zignago-La Spezia con massimo a 79.2 km/h). Il mare è mosso.

Ancora temperature minime superiori allo 0 in tutta la regione. Il valore più basso, 0.6, a Colle Belenda (Pigna, Imperia) mentre nelle altre province spiccano 2.0 a Calizzano (Savona), 2.6 a Pratomollo (Borzonasca, Genova), 5.2 a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia).

Queste le minime registrate nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 13.2, Savona Istituto Nautico 8.9, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 10.8, La Spezia 11.7.

Le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino diramato da Arpal: oggi, giovedì 4 e domani 5 febbraio, nulla da segnalare. Sabato 6 febbraio l'avvicinamento da ovest di un esteso fronte atlantico determina un nuovo peggioramento dalla seconda parte della giornata. Tra la sera e la notte precipitazioni sparse su ABDE, anche a carattere di rovescio o temporale al più di moderata intensità. Venti in rinforzo dai quadranti orientali inizialmente su A, con raffiche fino a 50-60 km/h, in estensione a BC tra la sera e la notte.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.