Arboscello (Pd): "Approvato in Consiglio regionale un documento condiviso a difesa del comparto balneari"

Nell’ultimo Consiglio regionale è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna la giunta Toti a mettere in atto tutte le azioni necessarie per difendere il comparto balneare regionale, che è composto da 30 mila piccole e medie aziende, in gran parte di tipo famigliare e versa ora in una situazione di crisi. Si richiede anche di portare il tema all’attenzione del Governo, affinché difenda in sede europea l’estensione delle concessioni marittimo-demaniali previste dalla L. 145/2018, avviando la contestuale riforma del demanio marittimo". Cosi commenta il consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello.

"Siamo soddisfatti di poter inviare a Roma un documento condiviso e chiaro a difesa dei balneari e dell’industria del turismo ligure. Tanti i temi da affrontare, non ultimo il problema dei canoni minimi demaniali - conclude - Mi sono impegnato in prima persona, e lo abbiamo fatto come gruppo e come coalizione, per cercare una sintesi, nonostante le resistenze della Lega, che attraverso polemiche sterili ha cercato di minare la collaborazione istituzionale tra le forze politiche".