Carcere nel savonese, Bozzano ("Cambiamo"): "Opportuna la nomina di un commissario, come accaduto per il ponte Morandi"

"Finalmente, dopo un decennio, si intravede un timido barlume di speranza sulla realizzazione del carcere di Savona, con il sopralluogo di ieri degli ispettori del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia e il funzionario del Provveditorato Opere Pubbliche della Regione sui 4 siti messi a disposizione dal Comune di Cengio. Il sopralluogo in Val Bormida proseguirà oggi con il secondo appuntamento, sulle aree di Cairo. Ma i tempi saranno ancora lunghi. Per accorciarli sarebbe opportuno che lo Stato nominasse un commissario, come accaduto per il ponte Morandi". Così Alessandro Bozzano, consigliere regionale di "Cambiamo".

"Il primo obiettivo è individuare l'area migliore su cui costruire la casa circondariale che la nostra provincia attende da anni - prosegue Bozzano - Occorrerà poi procedere alla progettazione preliminare e quindi a quella definitiva, che sarà fondamentale per la destinazione delle risorse necessarie a costruire il carcere. Successivamente si dovrà bandire la gara e procedere quindi con l'inizio dei lavori. L’iter prevede anni. Per velocizzarlo si dovrebbe guardare all’esempio dell’operazione che ha portato alla realizzazione del nuovo ponte di San Giorgio a Genova, con la nomina da parte dello Stato di un commissario. Se si vuole si può fare! Il comprensorio savonese ha bisogno di risposte veloci per dare il giusto ritorno all'intera comunità".