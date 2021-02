Consultazioni, Toti: "Vaccini e capacità di spesa: parlato con Draghi di cose concrete"

"Appena concluse le Consultazioni alla Camera. Come prima cosa al presidente incaricato Draghi, che ringraziamo per averci ricevuto, abbiamo parlato di temi concreti e della cosa che più mi sta a cuore, anche come presidente di Regione: la campagna di vaccinazione. Abbiamo bisogno di vaccinare i nostri grandi anziani nel più breve tempo possibile, solo così possiamo salvare le loro vite e uscire dell'incubo del Covid. Abbiamo poi affrontato il tema della capacità di spesa del Paese perché troppo spesso si discute di dove prendere i soldi, debito, Recovery e Mes, e poco si parla di un Paese che per spenderli fa grandissima fatica, e lo dico con orgoglio da una città e una regione che ha dimostrato di saper spendere i soldi con il Modello Liguria e la costruzione del ponte di Genova". Cosi Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria e leader di "Cambiamo", poco fa sulla propria pagina Facebook.

"Queste sono state le prime osservazioni, i primi suggerimenti e spunti su cui lavorare insieme. Cose concrete per cui gli italiani non possono più aspettare. Sul fronte politico, abbiamo detto a Draghi che speriamo che questo possa essere davvero un Governo che sommi le migliori energie del Paese e non una riedizione di una maggioranza che ha già guidato l’Italia. Ci auguriamo che il centrodestra si impegni nel modo più ampio possibile e che Draghi ponga le condizioni perché questo avvenga, con un Governo di unità nazionale a cui tutti possano partecipare, senza nessun veto. Cambiamo! è a disposizione per intraprendere questo percorso" ha concluso infine Toti.