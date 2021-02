Politica |

Savona 2021, il "diktat" della Lega non piace ad Amoretti: "Santi vicesindaco non è in discussione"

Il papabile candidato della coalizione del centrodestra che non ha ancora sciolto la riserva ha blindato l'attuale assessore ai lavori pubblici

"Se io sarò il candidato del centrodestra il posto da vicesindaco per Santi non è in discussione". Ad annunciarlo è il papabile candidato della colazione Dario Amoretti dopo che la Lega pare si sia imputata per poter decidere il futuro numero due a Palazzo Sisto in caso di vittoria delle comunali (leggi QUI https://www.savonanews.it/2021/02/04/sommario/a-proposito-di/leggi-notizia/argomenti/a-proposito-di/articolo/lega-guastafeste-amoretti-perde-santi.html). "Non so nulla di questo diktat della Lega che vorrebbe il vicesindaco - spiega l'ex assessore all'urbanista dal 94 al 98 e vice di Francesco Gervasio - Io non sono un esponente di Cambiamo e il primo partito che mi ha contattato è proprio la Lega". Amoretti comunque non ha ancora sciolto la riserva, ma ha già specificato che nel caso sarà il candidato di tutti, senza una bandiera di partito. Come anticipato dalla nostra redazione (leggi QUI) Amoretti sta lavorando anche ad un accordo con una lista civica di centrosinistra. E i nomi di Barbara Pasquali, capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale, Luca Martino e Livio Di Tullio non sono da sottovalutare. "Sarà comunque importante capire cosa succederà a livello nazionale" ha concluso Amoretti.

Luciano Parodi

