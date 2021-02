Tragedia di Tovo, Rifondazione Comunista: "Non è possibile sacrificare la sicurezza della propria vita in nome della produttività"

"Da anni denunciamo questo contino stillicidio di vite umane, collegate troppo spesso con la mancanza di sicurezza sul proprio posto di lavoro. Purtroppo la continua ripetitività di tali eventi ha creato una sorta di assuefazione nell'opinione pubblica, facendo passare le tragedie nel silenzio quasi totale. Non vogliamo e non possiamo accettare questa rassegnazione, perché il lavoro è uno strumento per poter vivere in dignità, non per morire. La crisi di questi anni invece ha permesso che certe regole venissero eliminate. Tutto ciò non può, non deve accadere, considerando anche le rigide normative che tutelano i lavoratori e che devono assolutamente essere applicate" prosegue il comunicato.