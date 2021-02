Savona e Villapiana in lutto per la scomparsa di Marisa Lasagnini, titolare del bar-latteria di via Torino

Conosciuta e stimata da tutti per la sua gentilezza, sempre presente nel suo bar-latteria dove generazioni di savonesi per anni hanno preso il caffè incontrandola tutti i giorni.

Si è spenta all'età di 82 anni Maria Luigia Lasagnini, titolare dell'omonimo locale di via Torino e il quartiere di Villapiana a Savona e non solo, sono in lutto.

Marisa, così era conosciuta da tutti, aveva rilevato la latteria nel 1976 e negli anni precedenti aveva gestito una polleria in via Istria. I genitori avevano gestito un negozio di frutta e verdura in via San Lorenzo.

"Volevo ringraziare tutti per l'affetto e la disponibilità che avete dimostrato a me e alla mia famiglia. Posto questa foto per ricordare il sorriso sempre presente sul tuo viso. Hai passato una vita a dire "buongiorno e grazie". Ora io dico a te grazie di essere stata mia madre e scusa se non ti siamo stati vicino nei tuoi ultimi momenti. Un bacio grande. Ti voglio bene" questo il messaggio di ricordo della figlia.

Maria Luigia Lasagnini lascia il marito Antonino e le due figlie Antonella e Saveria.