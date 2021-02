Ospedale di Albenga, il sindaco Tomatis: "Ragioniamo con la Regione affinché resti pubblico"

Dopo le dichiarazioni del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha affermato di essere disposto a riconsiderare l’affidamento ai privati della gestione dell’ospedale di Cairo Montenotte si aprono le possibilità per rivalutare l’assetto sanitario regionale.

Per tali ragioni, ancora una volta, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis lancia un appello al Presidente Toti: “In quest’ultimo anno, a causa dell’emergenza Covid-19, le condizioni sanitarie del nostro Paese sono decisamente cambiate. Ci siamo resi ancor più conto dell’importanza dei posti letto e della sanità pubblica. Il 'modello Lombardia' ha, infatti, mostrato tutte le sue fragilità e, per questo, credo che oggi non sia più un esempio da seguire".

"Per quanto riguarda il nostro territorio - sottolinea il primo cittadino - come ho sottolineato più volte, l’ospedale Santa Maria di Misericordia ha assunto un ruolo fondamentale durante l’emergenza sanitaria. Ci ha reso orgogliosi di questo importante presidio divenuto punto di riferimento nell’intero comprensorio. Credo che questo non sarebbe stato possibile se fosse stato gestito dai privati”.

Oltre alle considerazioni determinate dall’emergenza sanitaria molti altri punti inducono il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis a battersi per mantenere il Santa Maria di Misericordia pubblico: “Vi sono anche molte altre considerazioni che devono essere valutate per questa scelta. All’ospedale di Albenga fa capo un bacino di utenza che va molto al di là degli abitanti albenganesi. Si parla di circa 80 mila persone che in estate si moltiplicano esponenzialmente. Dobbiamo garantire loro un servizio che abbia quindi tutti quei reparti indispensabili alle esigenze primarie degli utenti (spesso, specie nella nostra Regione si tratta di persone anziane con le patologie legate all’età)".

"Questa esigenza diventa ancor più rilevante se consideriamo il problema legato alle infrastrutture del nostro territorio nel quale spesso bastano pochi minuti di forti precipitazioni per avere enormi difficoltà alla viabilità - aggiunge - Durante il periodo estivo poi, questa criticità diventa cronica rendendo un’odissea percorrere quei 15 km (che diventano molti di più se pensiamo a tutte le località dell’entroterra che hanno come punto di riferimento Albenga) che ci separano dall’Ospedale Santa Corona".

"Naturalmente l’ospedale di Albenga può essere complementare a quello di Pietra Ligure - ricorda il sindaco ingauno -, ma è indispensabile che il Santa Maria di Misericordia resti un ospedale pubblico in grado di soddisfare le esigenze dei nostri pazienti. La salute è un bene primario e fondamentale. Dobbiamo sempre tenerlo a mente”.

Conclude quindi il sindaco Tomatis: “Abbiamo appreso dell’apertura da parte del presidente Toti a rivalutare l’affidamento della gestione dei nostri ospedali ai privati, per questo rivolgo a Lui un appello rendendomi disponibile a ragionare insieme affinché anche l’ospedale di Albenga rimanga pubblico”.