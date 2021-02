Pietra, il comitato di cittadini chiede l'intervento del difensore civico per riaprire il punto nascite del Santa Corona

Questa la lettera inviata al difensore civico per la Regione Liguria, dottor Francesco Lalla: "'Giù le mani dal punto nascite del Santa Corona' è un gruppo di persone nato spontaneamente sui social e che ha raggiunto, in brevissimo tempo, circa 6000 aderenti. E’ composto da moltissimi cittadini liguri, non solo del ponente savonese, professionisti sanitari, esponenti degli enti locali e politici di ogni schieramento che si impegnano uniti perché venga al più presto ripristinato il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, “temporaneamente” chiuso ad inizio novembre ed accorpato a quello dell’Ospedale San Paolo di Savona. Con la presente intendiamo rappresentarLe la grave e preoccupante situazione determinata dalla chiusura, già dall’inizio di novembre 2020, del Punto Nascite e del Pronto Soccorso Ostetrico dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. E’ stata chiusa l’intera struttura complessa di ostetricia/ginecologia, compreso il pronto soccorso ostetrico presso suddetto ospedale che è classificato come DEA di secondo livello. La competenza territoriale del Dea di secondo livello, ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, va da Ventimiglia a Genova. Ogni atto che vada a depotenziare l’ospedale Santa Corona nella sua veste di Dipartimento di Emergenza e Accettazione di II Livello, nonché Centro Traumi ad Alta Specializzazione, ricade inevitabilmente su tutta la popolazione del ponente ligure".