Covid nel plesso scolastico di Noli, la minoranza: "Sanificare anche le elementari"

Comincerà lunedì 8 febbraio la didattica a distanza per gli alunni delle scuole medie di Noli, e così sarà praticamente per tutta la settimana, fino a giovedì 11, a causa di un docente trovato positivo al Covid19 (leggi QUI).

Come prevedono i protocolli però le aree frequentate dai soggetti positivi dovranno prima essere sanificate e igienizzate, e così avverrà nei prossimi giorni. Ma una preoccupazione è sorta nei giorni scorsi tra i genitori, e riguarda il fatto che scuole medie ed elementari nella cittadina del Golfo si trovano nello stesso edificio.

"Per le indicazioni ricevute solo alcune aule dovranno essere sottoposte alla sanificazione, ma si capisce bene che essendo un unico edificio meglio sarebbe procedere in tutti gli spazi: alcuni di questi sono comuni e non esiste una reale separazione fisica tra le classi, oltre alla certezza assoluta che personale, docenti e alunni non transitino da uno spazio all'altro".

A spiegarlo sono i consiglieri di minoranza del gruppo "Uniti per Noli" Pastorino e Fiorito, che hanno protocollato una richiesta scritta all'amministrazione per provvedere e mettere in sicurezza tutto l'edificio delle "Gandoglia".