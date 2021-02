Finale, aiuti a palestre ed agenzie viaggio, Geremia (Lega): "Attendere aprile impensabile"

Ha trovato, come preannunciato già prima della discussione, un parere favorevole in consiglio comunale la mozione presentata dalla consigliera della Lega di Finale, Marinella Geremia, sull'istituzione di un avviso pubblico per erogare aiuti economici a palestre e agenzie di viaggio.

"La mia proposta ha lo scopo di dare una boccata di ossigeno a queste due categorie tra le più penalizzate dai DPCM. La risposta dell’amministrazione è stata positiva ma a preoccupare sono le tempistiche" sottolinea la firmataria dell'ordine del giorno.

La discussione nell'assemblea finalese ha infatti visto qualche lieve momento di frizione sulle tempistiche sulla disposizione di tale misura, con l'assessore al Bilancio Franco De Sciora a sottolineare come sia indispensabile avere il consuntivo, ovvero arrivando al mese di aprile.

"E' necessario consentire alle palestre ormai chiuse dall’ottobre scorso di ripartire nel rispetto dei protocolli di sicurezza - ribadisce però la consigliera del Carroccio - Il settore è allo stremo e tantissimi piccoli imprenditori sono sull’orlo del fallimento, così come altrettanti dipendenti hanno perso il posto di lavoro. Situazione ancora più grave per quanto riguarda le agenzie di viaggio per cui riprendersi sarà ancora più difficile, con le frontiere chiuse e la paura di viaggiare conseguente alla pandemia scoppiata in modo deflagrante nel nostro Paese".

La richiesta leghista si è poi aggiunta a quanto già proposto da "Le Persone al Centro" nelle scorse sedute, con la medesima risposta sui tempi da parte della maggioranza. Tuttavia per la Geremia "sono proposte senza dubbio importanti, ma riguarderebbero una platea veramente ampia e quindi il rischio sarebbe quello di avere una difficile gestione degli stessi".

"Bisogna intervenire ora, pensare di iniziare a organizzare l’avviso pubblico a fine aprile quando si potrà conoscere l’impegno economico è impensabile! A quel punto ormai sarà troppo tardi. E' necessario trovare un’altra strada" conclude Geremia.