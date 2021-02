Pietra Ligure, la richiesta del consigliere Carrara: "Gratuità dei parcheggi a pagamento in occasione del weekend di San Valentino"

"Abbiamo appreso dagli organi di informazione online del meritorio provvedimento assunto dal Comune di Savona che, nella situazione di grave crisi generale, per venire incontro alle aziende commerciali ed ai pubblici esercizi, ha disposto la gratuità di tutti i parcheggi a pagamento della città, in occasione del giorno del prossimo San Valentino, 14 febbraio, per la precedente giornata giornata di sabato. Provvedimento teso ad invogliare, incoraggiare, incentivare l'affluenza del pubblico". Così Mario Carrara, consigliere comunale di minoranza a Pietra Ligure (Gruppo "Centrodestra").

"Per tutto quanto sopra, ci preghiamo di chiedere di impegnare il sindaco e la giunta ad adottare anche a Pietra Ligure, in occasione del giorno di San Valentino, per la precedente giornata di sabato 13 febbraio e per tutta la durata della giornata, la gratuità dei parcheggi pubblici a pagamento della città, al fine d'incentivare ed incoraggiare l'affluenza del pubblico nel centro urbano - sottolinea l'esponente di minoranza - Questo provvedimento è da interpretarsi come una forma di 'aiuto' concreto ai negozi ed agli esercizi pubblici. Chiediamo, vista l'imminenza e l'urgenza del provvedimento da adottarsi, al presidente del Consiglio comunale di leggere la presente in apertura della seduta di domani, se non venisse accolta la proposta di intendere la presente come mozione consiliare urgente, considerandola, invece, come 'ordine del giorno' urgente a sostegno del tessuto economico della città".