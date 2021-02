Savona, il sindaco consegna due encomi della città a Mattia Villardita e Fabio Incorvaia

Due encomi del sindaco Ilaria Caprioglio che verranno conferiti ai savonesi Mattia Villardita e Fabio Incorvaia.

Questa la decisione della prima cittadina che ha presentato nella giunta comunale la richiesta di conferimento del riconoscimento della città che viene concesso "per l'alto livello dell'apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, in ambito turistico, nell'assistenza ai bisognosi e alle persone in difficoltà, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private, nonché per l'esemplare affezione, promozione e d'interessamento verso la città rendendone più alto il prestigio".

L'encomio è stato conferito allo Spiderman di Corsia Mattia Villardita, già nominato Cavaliere della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perchè ha "dedicato la propria vita alla realizzazione di originali e innovative attività, tutte espressione di altruismo e dedizione verso il prossimo, il quale rende più sopportabili le sofferenze e le lunghe giornate in ospedale dei bambini ricoverati in ospedale".

Ad Incorvaia, 7 volte campione del mondo di Jet Ski, verrà conferito invece l'encomio "per l'impegno profuso a favore dei bambini e dei ragazzi diversamente abili, attraverso il progetto di inclusione e socializzazione 'Jet Ski Terapy'".

La prima cittadina quindi conferirà una pergamena con lo stemma e la scritta della città di Savona che riporterà gli estremi ed il contenuto del "Decreto del Sindaco", con l'indicazione delle motivazioni della benemerenza nonché le generalità dell'insignito.

L'encomio verrà consegnato in forma ristretta a causa delle restrizioni legate all'emergenza Coronavirus.