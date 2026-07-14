Cantiere di via San Pietro ad Albisola, via il semaforo: scatta il senso unico tra via VIII Maggio e via Sisto IV

Torna, quasi, alla normalità, la viabilità nella zona del cantiere di via San Pietro.

Verrà infatti rimosso il semaforo tra via VIII Maggio e via Sisto IV attivato dall'aprile del 2025 e scatterà un senso unico di marcia con direzione monte – mare nel tratto di strada tra le due vie.

Sono stati infatti effettuati dei rilievi sul posto, con lo scopo di proporre e mette in atto una regolamentazione migliorativa della viabilità urbana.

"Il cantiere di San Pietro sta andando avanti a spizzichi e bocconi ed era necessario togliere il semaforo per risolvere i problemi. In via VIII Maggio non si potrà più girare verso la stazione cosa che si poteva fare con la presenza del semaforo" ha detto il Sindaco Maurizio Garbarini.

È stata inoltre liberata un'area di cantiere privata come parcheggio disposto in via sperimentale.

"È stato chiesto all'impresa di poter dare uno spazio del cantiere per poter fare parcheggiare una decina di macchine in più perché in estate è difficile trovare posti auto, soprattutto in quella zona" ha continuato il primo cittadino albisolese.

IL PROGETTO

Nell'area è prevista una media struttura di vendita, parcheggi privati e pubblici, due complessi residenziali con 4 edifici di 7 piani ciascuno e complessivamente 79 unità abitative.

Nel lotto A, si insedierà la media struttura di vendita e in particolare è prevista la realizzazione di un corpo di fabbrica di pianta rettangolare; un parcheggio privato di 40 stalli di pertinenza della struttura commerciale; un parcheggio pubblico di 50 stalli sulla copertura accessibile tramite una rampa posizionata sul lato est dell'edificio; un vano scala ed un ascensore di collegamento del parcheggio in copertura con la struttura di vendita ed un secondo vano scala che consente l'uscita attraverso un'area pubblica.

Nel lotto B, che affaccia su via San Pietro e via VIII Maggio, è prevista la realizzazione di un complesso residenziale e in particolare è prevista l'edificazione di due edifici di sette piani ciascuno, compreso il piano terra, destinati ad ospitare complessivamente 40 unità abitative di cui 6 al piano terra, 30 ai piani superiori e 4 ai piani attici e di un'autorimessa composta da 40 box e servita da due vani scala.

Nel lotto C, che è adiacente al lotto B, è prevista la realizzazione di altro complesso residenziale. Ed è in particolare prevista la realizzazione: di due edifici di sette piani ciascuno che oltre al piano terra, saranno destinati ad ospitare complessivamente 39 unità abitative di cui 5 al piano terra, 30 ai piani superiori e 4 ai piani attici e un'autorimessa composta da 40 box e servita da due vani scala.

Per ciascun lotto di intervento saranno realizzate, a scomputo degli oneri, delle opere di urbanizzazione per un milione e 431mila euro che prevedono l'illuminazione pubblica, la viabilità veicolare, una pista ciclabile, verde pubblico, parcheggi.

Dovrebbe cambiare così il volto delle aree albisolesi che ospitavano la scuola San Pietro, l'ex bocciodromo, la piscina e gli orti dopo che l'asta era stata aggiudicata all'azienda Levy Srl di Carcare per 2 milioni e 860mila euro.

Solo che gli albisolesi si stanno lamentando sulle tempistiche del cantiere rallentato da mesi.