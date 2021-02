Vado, consiglio comunale "fiume" sul nuovo impianto a gas Tirreno Power: respinto il no di "Memoria e Futuro"

Un lungo dibattito durato più di 3 ore che ha portato al respingimento dell'ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare "Memoria e Futuro" contro la proposta di insediamento del nuovo gruppo a gas della centrale Tirreno Power.

In consiglio comunale a Vado questo pomeriggio è stato discusso il tema che sta dividendo sia il mondo politico che delle associazioni ambientaliste.

Se la maggioranza del consiglio comunale di Quiliano aveva dato il parere contrario per la realizzazione del progetto (specificando che da parte del Mise non ci sarebbe stato ancora nessun riscontro sulle inchiesta pubblica, sulle osservazioni e sulla perizia presentata dall'amministrazione quilianese), di parere opposto il parlamentino vadese che si è opposto all'ordine con i voti contrari della maggioranza e del gruppo "Vado di tutti".

"Nel merito le posizioni della minoranza non sono condivisibili. Abbiamo ribadito che discutere quel progetto tra chi dice sì e no e molto riduttivo, mancano infatti le valutazioni sanitarie e ambientali che non deve fare il sindaco ma devono arrivare dagli organi competenti - precisa la prima cittadina vadese - Quando arriveranno tutte le valutazioni tecniche faremo l'istruttoria insieme agli altri comuni, alla Provincia e alla Regione. Il no a prescindere non serve a nulla e oggi non lo diciamo perchè ci manca tutta la parte tecnica. Non deve essere una perizia di parte di un singolo e di un gruppo ma lo deve fare lo Stato".

"È andata come immaginavamo. Mi stupisce il fatto che il sindaco non si sia esposta per quanto riguarda la salute dei cittadini. Il nostro non è un no a priori contro l'industrializzazione, ma contro quei vantaggi che dicono di portare - ha spiegato la consigliere di Memoria e Futuro Elisa Spingardi che ha presentato alcune osservazioni al Ministero dell'Ambiente sia come gruppo consiliare che come cittadina come una consultazione della cittadinanza tramite questionario - Sarebbe bello che la popolazione potesse esprimersi e dire quello che pensano".

Nello scorso consiglio comunale di Savona l'ordine del giorno contro il progetto di Rete a Sinistra, Noi per Savona e M5S era stato bocciato, ma non quello del Partito Democratico che aveva portato il sindaco di Vado a scagliarsi contro i dem soprattutto per le osservazioni in merito al comune vadese.