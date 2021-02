Torna il freddo in Liguria: possibili nevicate tra venerdì e sabato

Questa mattina il cielo è in larga parte sereno sulla Liguria salvo addensamenti locali sul settore centrale. I venti sono generalmente deboli, localmente moderati settentrionali (meridionali nell’imperiese) mentre il mare è tra mosso e molto mosso.

Nella notte queste le temperature minime registrate nelle quattro province ( e per la tendenza seguire con attenzione gli aggiornamenti): Calizzano (Savona) -4.0, Colle di Nava (Pornassio, Imperia) -3.0, Cabanne (Rezzoaglio, Genova) -2.9, Cembrano (Maissana, La Spezia) -0.3.

Queste invece le minime registrate nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 7.2, Savona Istituto Nautico 5.4, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.5, La Spezia 5.0. Alle ore 11 la temperatura massima, 16.3, si registra a Castellari (Pietra Ligure) la minima, 1.6, a Calizzano.

Queste le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino diramato da Arpal. Attenzione al freddo in arrivo anche sulla nostra regione:

oggi, giovedì 11 febbraio, venti da Nord in aumento fino a 40-50km/h in serata con rinforzi e raffiche sui crinali e allo sbocco delle valli esposte. Mare molto mosso per onda lunga di Libeccio, localmente agitato su C.

Domani, venerdì 12 febbraio, dalla tarda mattinata deboli precipitazioni sparse e calo della quota neve che nel pomeriggio scenderà al suolo su tutto l'entroterra, sulla costa orientale di A e sulle coste di BC; le precipitazioni assumeranno carattere nevoso con spolverate a quote collinari e fenomeni localmente deboli nell'interno di CE; locali sconfinamenti costieri con fiocchi di neve o nevischio, più probabili su savonese e genovesato in serata. Gelate diffuse e disagio per freddo la sera. Venti rafficati da Nord in rinforzo fino a 60-70km/h su ABDE, 50-60km/h su C.

Sabato 13 febbraio, nella notte isolate spolverate nevose residue in rapido esaurimento e gelate diffuse nell'entroterra. Su tutte le zone venti da Nord, Nord-Est fino a 60-70km/h con raffiche che potranno superare i 100km/h sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte; diffuso disagio per freddo anche moderato su DE e localmente nell'interno di BC.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.