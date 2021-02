Elezioni comunali 2021, il 14 febbraio il gazebo del MIU in piazza Massena a Loano

Domenica 14 febbraio, a partire dalle ore 10.00, il Movimento Italia Unita #StopEuropa sarà presente con un gazebo in piazza Massena a Loano per quella che sarà una prima presentazione del programma elettorale in vista delle comunali 2021.

"Cominceremo a svelare quelli che sono i nostri punti programmatici, interessantissimi e percorribili, che daranno una nuova luce a Loano - spiega Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita e candidato alla carica di sindaco loanese - incontreremo la cittadinanza alla presenza del direttivo del MIU al gran completo: sarà l'occasione per farci conoscere e per raccogliere qualsiasi osservazione, consiglio o proposta da parte dei cittadini".