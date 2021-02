Punto Nascite del Santa Corona, il Pd provinciale: "Se davvero la Regione intende riaprirlo al più presto, lo dimostri con i fatti"

"Domani si terrà la manifestazione a sostegno della riapertura del punto nascite a Santa Corona. Una manifestazione che, nelle intenzioni degli organizzatori (che noi condividiamo) dovrebbe andare oltre le contrapposizioni partitiche e vedere un territorio unito in difesa dei diritti e della salute delle mamme e dei bambini. Purtroppo alcuni esponenti di forze politiche che sono al governo della Regione, se da un lato ribadiscono la necessità di non 'politicizzare' troppo la situazione, dall'altro tentano di attribuire la responsabilità di ogni problema al PD e al centrosinistra. A costoro ricordiamo che il centrodestra governa la Regione e quindi il suo sistema sanitario da quasi sei anni, non da sei mesi, e che – se vogliamo parlare del Santa Corona – l'ultima giunta di Centrosinistra aveva pronto un progetto di recupero e di ammodernamento dell'ospedale che l'assessore Viale ha ritenuto di ignorare per tutto il periodo del proprio mandato". Così, in una nota, la Federazione provinciale del Partito Democratico di Savona.

"Per quanto riguarda il punto nascite del Santa Corona, l'atteggiamento della giunta regionale non lascia ben sperare. Mesi fa il presidente Toti – rispondendo a un'interrogazione del nostro consigliere regionale Roberto Arboscello in merito alle tempistiche di riapertura – aveva assicurato che il servizio sarebbe stato nuovamente attivo non appena terminata la pandemia e comunque quanto prima. Ora si dice che 'non si trovano specialisti'; ma la giustificazione è davvero debole, dal momento che sono stati pubblicati bandi solo per posti a tempo determinato, elemento che genera legittimi dubbi tanto sulla reale intenzione di reperire adesioni quanto – ed è ancora più preoccupante – sulla reale intenzione di riattivare il servizio in modo permanente. Se davvero la Regione intende riaprire il punto nascite al più presto, lo dimostri con i fatti" concludono gli esponenti dem del savonese.