"Cairo avrà una seconda automedica". La soddisfazione della minoranza

"Dopo incessanti appelli e richieste con cui abbiamo incalzato da mesi le istituzioni, apprendiamo dal sindaco Lambertini in consiglio comunale che la Val Bormida avrà finalmente una seconda automedica del 118 per far fronte alle emergenze su un territorio a rischio per i difficili collegamenti con gli ospedali. Come gruppo Cairo Civica e Democratica ringraziamo il primo cittadino cairese per il suo impegno e per aver risposto pubblicamente davanti alla cittadinanza alla nostra interrogazione presentata per ottenere chiarezza. Uniti si difendono meglio gli interessi della nostra valle".

Lo affermano i consiglieri del gruppo "Cairo Civica e Democratica" Giorgia Ferrari, Matteo Pennino, Alberto Poggio, Silvano Nervi e Nicolò Lovanio in una nota.

"Adesso per avere risposte certe anche sulla riapertura del punto di primo intervento 24 ore e sulla sospensione della fallimentare procedura di privatizzazione del nostro ospedale in corso ormai da 5 anni, auspichiamo che, come abbiamo di nuovo chiesto oggi in consiglio comunale, tutti i sindaci della valle si mobilitino per una manifestazione istituzionale a difesa della sanità locale, che deve essere in linea con le esigenze dei cittadini" concludono.