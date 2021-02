Seconda automedica in Val Bormida, Damonte Prioli frena: "Ad oggi nessuna attivazione prevista"

Sembrava ormai prossimo l'arrivo di un'ulteriore nuova automedicale che potesse coprire l'ampio e morfologicamente contorto territorio della Val Bormida.

Ad annunciarlo sono stati gli esponenti del gruppo consiliare di minoranza di "Cairo Civica e Democratica" dopo averlo appreso in consiglio comunale dal sindaco Lambertini, come annunciato in una nota a seguito dell'assemblea cittadina.

In merito è intervenuto il neo direttore generale di Asl2, Marco Damonte Prioli, sottolineando come "ad oggi non è prevista alcuna attivazione" di un secondo mezzo per le urgenze con a bordo un medico.

Tra le altre questioni sollevata dalla minoranza vi è poi quella della riattivazione di un altro fondamentale presidio sanitario per gli interventi urgenti, ossia il PPI dell'ospedale valligiano.

"Sta proseguendo il lavoro per arrivare ad una riapertura del punto di primo intervento non appena saranno disponibili i medici necessari", ha quindi chiosato Damonte Prioli.