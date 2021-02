San Valentino ad Albisola si celebra sulla panchina dell'amore dipinta da due albisolesi

E' un San Valentino last minute in zona arancione ma ad Albisola Superiore non si sono persi d'animo e hanno dato vita ad un'iniziativa con al centro proprio la festa per eccellenza degli innamorati.

Questa mattina è stata inaugurata in piazza del Talian una panchina dell'amore dipinta a titolo gratuito da due cittadini albisolesi.

"Scegli una persona che ti guardi come se fossi una magia". Questa la frase della pittrice messicana Frida Kahlo riportata sulla panchina dipinta di blu con diversi cuoricini rossi.

Una coppia di innamorati hanno così suggellato l'evento inserito nel progetto 'Cultura.360' ideato dall'assessorato alla Cultura e all'Istruzione per promuovere l'arte all'interno degli spazi pubblici della città di Albisola Superiore.

Si tratta della quinta panchina inaugurata ad Albisola dopo le due contro il bullismo, una contro la violenza sulle donne e una intitolata "Libri al Vento".