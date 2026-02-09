Savona, messa in sicurezza del Rio Molinero: a breve l’avvio dei lavori su via Bonini. Si prolungano quelli su via Stalingrado

È di 14 mesi la durata prevista dei lavori di messa in sicurezza del Rio Molinero in via Bonini, a Legino. A illustrare gli interventi di mitigazione del rischio idraulico che interesseranno il quartiere è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi, durante l’incontro con il Comitato di quartiere dei giorni scorsi.

"A breve partirà l’intervento su via Bonini, che non possiamo modulare perché lo realizziamo su incarico della Regione. Cercheremo di rinviarlo di un po’, perché abbiamo anche l’intervento su via Cadorna che sta terminando e che si interseca con un tratto di via Bonini".

Quando sarà avviato il cantiere, su via Bonini sarà previsto il senso unico alternato. Tra gli interventi è prevista anche la realizzazione di un’area canina, in uno spazio che dovrà prima essere bonificato.

Un altro intervento che dovrebbe partire nella zona di Legino è quello in corso Svizzera, dove verranno rifatti i giunti del viadotto e l’asfaltatura. "C’è qualche difficoltà però – ha spiegato Parodi – con i proprietari della parte sotto il ponte. L’intervento si dovrebbe realizzare in due-quattro mesi".

Intanto proseguono i lavori di messa in sicurezza del Rio su via Stalingrado, in tempi più lunghi rispetto a quelli previsti, addirittura il doppio. "Purtroppo ha piovuto molto e questo incide sui lavori – ha detto Parodi –. L’intervento doveva durare un anno ma probabilmente ne durerà due. Sono moltissimi i sottoservizi di quel tratto di strada e questo ha richiesto più tempo".