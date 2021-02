Savona, via al bando di gara per la gestione della bocciofila Mongrifone

Scadrà il 31 marzo di quest'anno la gestione della bocciofila comunale di Mongrifone di via Vittime di Brescia da lì la decisione del comune di Savona di avviare un bando di gara.

Il Comune infatti, come specificato dalla determina "non può provvedere alla gestione in economia degli impianti in argomento per l’assenza delle necessarie risorse umane e delle professionalità a tal fine occorrenti, ed in quanto la gestione diretta risulterebbe più dispendiosa e anti-economica rispetto all’affidamento del servizio a terzi".

La durata per l'aggiudicatario della gestione sarà di 57 mesi, 4 anni e 9 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 4 anni.

La bocciofila savonese è strutturata in 8 campi da bocce, completamente recintato ed illuminato con otto fari con quattro su quattro pali in metallo e un edificio presente all'interno dell'impianto, oltre a tutte le aree verdi.

Sono ammesse alla gara società e associazioni sportive, enti di promozione e propaganda sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali, tutte devono essere riconosciute dal Coni e associazioni temporanee di scopo.

Il servizio dovrà essere assicurato con l'orario minimo 16.00-19.00 e il comune si potrà riservare di modificare l'orario di apertura. Il futuro gestore dovrà consentire l'uso al comune per un massimo di 5 giorni anche non continuativi ogni anno e l'amministrazione dovrà comunicare le date con un preavviso almeno di 10 giorni.

L'importo a base d'asta è di 27mila 836 euro.