Pasa (Cgil): "Governo Draghi sia discontinuità col passato sui temi che riguardano il savonese" (VIDEO)

"Sia un governo di discontinuità col passato". Parlare di soddisfazione per la formazione del nuovo esecutivo guidato dal professor Mario Draghi è decisamente prematuro, e di fatto non supportato da alcun passo concreto, ma la sensazione che il cambio di rotta nei palazzi romani sia stato accolto con fiducia, seppur guardinga, da parte dei sindacati, la si ha.

E' Andrea Pasa, segretario provinciale di Cgil, a spronare subito il Governo a mettere mano alle questioni che interessano il savonese, invocando un confronto che negli ultimi dieci mesi non è stato considerato all'altezza per risolvere con urgenza "le crisi industriali che interessano oltre 3 mila occupati: Piaggio, Bombardier, Sanac, Funivie e Italiana Coke".

Fondamentale da parte del nuovo esecutivo sarà quindi rimettere mano a quelle vertenze da tempo sui tavoli dei ministeri di Sviluppo Economico, Infrastrutture, Difesa e Lavoro per "rimettere in moto l'iter dell'area di crisi industriale complessa", imprescindibile corollario al quale ispirarsi nell'opera di "restaurazione" che necessita il savonese. Ma non solo coi ministeri già citati, con addirittura un ligure come Andrea Orlando ad occuparsi "di un tema particolarmente sentito come il lavoro".

Particolari sono infatti le aspettative per il neo costituito Ministero della Transizione Ecologica guidato da un ligure d'adozione, l'ex fondatore e direttore scientifico dell'Iit Roberto Cingolani: "Questo ministero è una necessità che ci impone la nuova rivoluzione industriale che si sta verificando. Insieme alla digitalizzazione il futuro è della riconversione energetica, ed è opportuno che lo Stato torni ad essere protagonista insieme ai territori nelle scelte importanti come quelle sull'energia".

Energia e riconversione che nel savonese sono sinonimo di Tirreno Power: "La questione è forse anche più semplice di quanto si pensi. Noi abbiamo già dato modo di condividere col territorio la riconversione di alcune aree della centrale. Bisogna spiegare alle persone e capire di cosa si tratti davvero, in questo il ruolo dello Stato fino ad oggi è mancato ed è necessario che ci sia".