Savona, una corsia per i pedoni in via dei Cappuccini. I residenti: "Rimossi i parcheggi, siamo in difficoltà"

Una corsia riservata ai pedoni creata dopo un esposto di un residente e i savonesi che abitano tra via dei Cappuccini e via Loreto Nuova che protestano perché sono stati rimossi così circa venti posti auto.

La polizia locale nei giorni scorsi ha posizionato i cartelli ed è stata realizzata la segnaletica sull'asfalto dedicata proprio alla circolazione pedonale.

"Non è mai successo niente tra investimenti e incidenti infatti ci siamo chiesti perché qualcuno ha voluto fare un esposto. Dall'oggi al domani sono piombati questi cartelli di rifacimento della segnale e pensavamo rinfrescassero le righe e sistemassero gli stalli a lisca, ma invece è stata realizzata nella corsia con il divieto di fermata. Siamo molto in difficoltà" spiega Lorenzo Frixione, residente del quartiere della Villetta.

Sarebbero due i problemi riscontrati: sia la rimozione dei parcheggi, fondamentali in una zona nel quale sono già particolarmente carenti che la presenza delle scuole e l'impossibilità dei genitori di potersi fermare per far scendere i figli.

"Diventerà una lotta a cercare il parcheggio e non vogliamo creare una guerra tra residenti, chiediamo che visto che sono stati tolti ne vengano rimessi altrettanti. Questo è un problema grosso per tutti, mi sembra esagerato come provvedimento. Se non trovano una soluzione faremo una raccolta firme" ha continuato Frixione.

"Non ci sono mai stati problemi nel passaggio, mia madre abita qua da 26 anni e non si sono verificati incidenti né investimenti, non so come mai hanno detto che è una zona pericolosa. Le auto vanno spesso ad alta velocità, ma togliere i parcheggi non è la soluzione, potrebbero mettere i dossi artificiali" specifica Erika Caria, residente in Via dei Cappuccini.

"Noi disgraziati che lavoriamo fuori Savona arriviamo la sera e non sapremo dove mettere la macchina, è diventata una cosa impossibile. Il problema persiste anche per i genitori che portano i figli a scuola che non potranno neanche fermarsi" ha continuato la savonese.

"Il problema dei parcheggi esiste ma prima di tutto la sicurezza. Siamo disponibili a tutto, ma i pedoni non possono passare in mezzo ad una strada che è già stretta. Alcuni residenti lamentavano le difficoltà nel passare. L'amministrazione valuterà comunque tutte le proposte" il commento del comandante della polizia locale Igor Aloi.