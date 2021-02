Sport nei parchi, il comune di Savona aderisce al progetto per l'adeguamento di Piazza delle Nazioni

Savona ha aderito al progetto 'Sport nei parchi' con l'adeguamento dell'area verde di Piazza delle Nazioni.

L'iniziativa di recupero e valorizzazione dei parchi urbani attraverso l'attività sportiva nasce dalla collaborazione tra Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e la società Sport e Salute. L'obiettivo è promuovere l'attività all'aria aperta attraverso l'allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature in Piazza delle Nazioni.

Il servizio alla cittadinanza, organizzato dal Comune di Savona con le associazioni e le società sportive dilettantistiche, sarà gratuito grazie al contributo di circa 24mila euro messo a disposizione dalla società Sport e Salute.

Il Comune di Savona ha deciso di aderire al progetto per sostenere palestre e centri sportivi, attualmente chiusi a causa delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Nello specifico, la richiesta avanzata dal Comune di Savona rientra nella sezione 'Urban sport activity e weekend' del bando, per offrire attività sportiva gratuita alla comunità nei weekend. Le attività riguarderanno tutte le fasce d'età, dai bambini agli over 65.

"Quella proposta da Anci è una valida alternativa allo sport praticato in luoghi chiusi. Le decisioni del Comitato Tecnico Scientifico per contenere il contagio da Covid-19 sono molto severe e i gestori di palestre e centri sportivi sono in affanno. Grazie a questo progetto, e in vista della bella stagione, si potrà conciliare l'attività fisica con lavori di adeguamento urbano nonché recupero di aree periferiche. Crediamo fermamente che lo sport faccia bene al corpo e alla mente ma, al contempo, lo sport aiuta l'economia e il tessuto commerciale" concludono il sindaco Ilaria Caprioglio e l'assessore allo Sport Maurizio Scaramuzza.