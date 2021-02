Albenga, la richiesta di Saverio Gaglioti: "Unità d'intenti per il porto turistico"

"Dopo i finanziamenti ottenuti per la salvaguardia del litorale realizzando il progetto moli del primo lotto e con il secondo lotto prossimo alla realizzazione, è il momento di unire tutte le forze, così come sta accadendo al governo, per chiedere la realizzazione del nostro approdo turistico". Cosi Saverio Gaglioti portavoce di "Aria nuova per Albenga" e "Solo per Albenga" chiede un'unità d'intenti.

"Ci rivolgiamo ai consiglieri regionali Vaccarezza, Brunetto, Bozzano, Mai e Arboscello per chiedere di lasciare da parte la politica e di fare squadra per poter dare ad Albenga il nostro porto - prosegue Gaglioti - Viale Che Guevara con il progetto Moli potrebbe diventare ciò che noi sosteniamo da tempo per lo sviluppo turistico e se la Regione Liguria, chiedendo aiuto allo Stato (recovey fund) si adoperasse in tale direzione, Albenga finalmente potrebbe avere un porto degno della seconda città della provincia seguendo le splendide Loano, Alassio ed Andora. Il nostro appello è rivolto a tutte le persone di buonsenso che vogliono dare sviluppo alla nostra splendida città, siamo certi che gli ingauni tutti saranno riconoscenti. In questo momento storico di unità nazionale tutto sarebbe più facile utilizzando il nostro parlamentare ingauno Franco Vazio, che siamo certi che a Roma faccia gli interessi di Albenga. Barra dritta, avanti tutta".