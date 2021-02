Coronavirus: 309 nuovi positivi in Liguria, 22 i casi nel savonese

Cresce leggermente, rispetto a ieri, il tasso di positività al Covid-19 nella nostra regione. A fronte di 4.794 tamponi molecolari (oltre ai 2.992 antigenici rapidi) sono stati 309 i nuovi positivi, ovvero uno ogni 15,51 pari al 6,44%.

Nella nostra provincia sono 22 i nuovi contagiati mentre sono 96 nell'imperiese, 112 a Genova e 61 a Spezia. 18 invece tra i non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono 11 i morti, segnalati in un arco temporale che va dal 4 gennaio al 16 febbraio, tra questi cinque all'ospedale di Albenga: una donna di 89 anni deceduta il 13 febbraio, una donna di 89 anni deceduta il 15 febbraio, un uomo di 80 anni deceduto il 15 febbraio, un uomo di 83 anni deceduto il 16 febbraio e un uomo di 95 anni deceduto il 16 febbraio.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 883.920 (+4.794)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 78.300 (+2.992)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 74.539 (+309)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.694 (-48)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1070 (-)

Savona 973 (-20)

Genova 2.579 (-22)

La Spezia 755 (-20)

Residenti fuori regione o estero 124 (+1)

Altro o in fase di verifica 193 (+13)

Totale 5.694 (-54)

Ospedalizzati: 629 (-17); 60 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 115 (-4); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 87 (-); 11 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 151 (-3); 22 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 40 (-5); nessuno (-3) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 74 (-3); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 42 (-1); 10 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 118 (-1); 5 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.227 (-87)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 65.302 (+346)

Deceduti: 3.543 (+11)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 2.551 (+30)

Asl 2 – 1.032 (-17)

Asl 3 - 1.307 (+43)

Asl 4 - 356 (+36)

Asl 5 – 622 (-40)

Totale 5.868 (+53)

Dati vaccinazioni 17/2/2021 ore 16

Consegnati: 126.990

Somministrati: 93.329

Percentuale: 73%

Asl 1 - 12.155 dosi effettuate; 5.843 richiami; 550 oggi

Asl 2 - 16.353 dosi effettuate; 7.170 richiami; 588 oggi

Asl 3 - 23.195 dosi effettuate; 10.390 richiami; 765 oggi

Asl 4 - 9.453 dosi effettuate; 4.046 richiami; 264 oggi

Asl 5 - 10.329 dosi effettuate; 4.015 richiami; 378 oggi

Galliera – 3.185 dosi effettuate; 1.453 richiami; 108 oggi

Gaslini - 4.576 dosi effettuate; 2.288 richiami; 0 oggi

San Martino - 9.537 dosi effettuate; 4.106 richiami; 248 oggi

O.E.I. - 967 dosi effettuate; 455 richiami; 0 oggi

Totale dosi effettuate - 89.828; 39.766 richiami; 2.501 oggi