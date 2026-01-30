Savona, 84enne evade dai domiciliari: arrestato

Nell’ambito dei servizi svolti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati, nei giorni scorsi i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Savona hanno arrestato in flagranza, per il reato di evasione, un savonese classe 1941, già noto alle forze dell’ordine.

In quella circostanza, l’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria ed è stato individuato a Savona dai Carabinieri della Sezione Radiomobile.

A seguito di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e la misura degli arresti domiciliari è stata rinnovata.