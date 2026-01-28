Celle, si allaga nuovamente il centro storico: "La ruspa è già attiva"

Dopo gli allagamenti dello scorso 9-10 gennaio a causa della violenta mareggiata il centro storico di Celle finisce nuovamente sotto l'acqua.

Questa sera si è verificata nuovamente la problematica in via Aicardi e Piazza del Popolo a causa del mare o del torrente Ghiare.

"Erano stati svuotati anticipatamente per le previsioni di pioggia e mare, ma come sempre non é sufficiente, bastano ormai poche onde per tappare la foce e dare il via al riempimento del rio - ha detto il Sindaco Marco Beltrame - Il consigliere delegato Bellotto sta monitorando la situazione e la ruspa é già attiva. Vi anticipo già che la dimensione della ruspa dipende da ciò che é disponibile, purtroppo non siamo riusciti a reperire un operatore disponibile con un mezzo più grande".

All'inizio di via Colla invece si è verificata un'ulteriore problematica a causa dell'illuminazione spenta.

È già stata avvisata la ditta incaricata per segnalare il guasto.

"Speriamo in un celere intervento" conclude il primo cittadino cellese.