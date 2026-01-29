Loano, daini a passeggio sulla via Aurelia: il singolare avvistamento finisce sui social

Uno spettacolo insolito ha animato la notte a Loano: alcuni daini, sei o sette esemplari, sono stati avvistati a passeggio nel centro del paese, nella zona della via Aurelia, in zona "Olivette".

La segnalazione, accompagnata da un video che mostra gli animali muoversi in un vicolo parzialmente immerso nel buio, è stata condivisa sul gruppo Facebook “Loano (SV) Liguria Italy”.

L’avvistamento sarebbe avvenuto intorno alle tre di notte, attirando anche l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri di passaggio.