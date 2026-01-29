Quiliano, trovato dai carabinieri con panetti di hashish, denaro e una lama: obbligo di firma per un 25enne

Nuovo arresto nell'ambito del contrasto allo spaccio in provincia di Savona da parte dei carabinieri. Gli uomini del Nucleo Operativo Radiomobile hanno arrestato a Quiliano un cittadino straniero di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine, nell'ambito di un'operazione di controllo del territorio volta a contrastare i reati predatori e il traffico di stupefacenti.
Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di circa 114 grammi di hashish, suddivisi in due panetti e diverse dosi già confezionate, oltre a 300 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.
I militari hanno sequestrato anche un coltello con una lama di 18 centimetri che l'indagato portava con sé.
L'arresto è stato convalidato questa mattina durante il processo per direttissima, con l'autorità giudiziaria che ha disposto per il venticinquenne l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in attesa delle fasi successive del procedimento.