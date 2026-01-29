Pedone investito ad Alassio: al Santa Corona in codice rosso

Investimento pedonale nel tardo pomeriggio di oggi ad Alassio, in viale Hanbury. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 18.30, facendo intervenire i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine.

A rimanere ferito è stato un uomo sui 50 anni, rimasto sempre cosciente e, secondo le prime valutazioni, non in pericolo di vita. A causa dell'incidente, il paziente si sarebbe procurato un trauma cranico e al bacino. Per la dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento, l'uomo è stato comunque trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso, accompagnato dall’automedica.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Alassio con l’ambulanza, l’équipe medica del 118 con l’automedica e i carabinieri, incaricati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.