Valleggia, ladri rubano dentro le auto: arraffate due borse

Nuovo furto sulle auto a Quiliano.

La settimana scorsa era stata rubata una Fiat Panda e per un altro mezzo i ladri in via Gramsci avevano tentato di portarla via ma non ci erano riusciti.

Nella giornata ieri sono state sottratte due borse da due auto nella zona del campo cinofilo dietro le scuole medie di Valleggia.

Secondo quanto emergerebbe due giovani avrebbero tagliato la rete proprio tra l'area e l'edificio scolastico.

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che stanno visionando le telecamere presenti in zona.