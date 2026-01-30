 / Cronaca

Cronaca | 30 gennaio 2026, 10:23

Nasconde cocaina e hashish in bagno e in un interruttore, droga scoperta dal cane Rey: arrestato 54enne

Dietro l’armadio della camera da letto sono stati trovati 1.100 euro in contanti, bilancini elettronici e materiale per il confezionamento, ritenuti provento dell’attività di spaccio

Nasconde cocaina e hashish in bagno e in un interruttore, droga scoperta dal cane Rey: arrestato 54enne

Nell’ambito della costante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 54 anni, italiano, con precedenti di polizia, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Le indagini sono culminate con la perquisizione dell’uomo, della sua abitazione e delle sue pertinenze da parte della Squadra Mobile, in collaborazione con il Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Savona, che, grazie al fiuto del cane antidroga Rey, hanno permesso di trovare e sequestrare oltre 65 grammi di cocaina e alcune dosi di hashish, occultati nella plafoniera dello specchio del bagno e all’interno di un interruttore della luce.

Durante le perquisizioni all’interno dell’abitazione, gli operatori hanno inoltre rinvenuto, nascosti dietro l’armadio della camera da letto, 1.100 euro in banconote da cinquanta euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio, nonché bilancini elettronici e materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. A seguito del processo per direttissima, il giudice ha disposto per l'uomo la misura degli arresti domiciliari.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium